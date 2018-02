Godin prestal operacijo in po izgubi treh zob šaljivo čivknil: Saj razumete, da se ne morem smejati 24ur.com Tekmo madridskega Atletica in Valencie v španskem prvenstvu je minuli konec tedna zaznamoval silovit trk urugvajskega branilca Diega Godina in brazilskega vratarja Norberta Neta. Soigralec Jana Oblaka je izgubil več zob in že prestal operacijo, po kateri se je oglasil navijačem.

