Primorski kmetje in lovci odločeni, da je treba širjenje volkov ustaviti Dnevnik Primorski kmetje se zaradi vse pogostejših napadov volkov na drobnico in govedo bojijo nove pašne sezone. Lani so jim volkovi pomorili 74 živali. Pobude, da se bo treba naučiti sobivanja z zvermi, označujejo za cinične.

Sorodno Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Janez Janša

Bojan Požar

Rado Pezdir

Domen Lorbek