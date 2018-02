Ilka Štuhec: Tri mesece in pol sem čakala na ta trenutek (VIDEO) Delo Maribor – Le še dva dneva sta ostala do začetka zimskih olimpijskih iger v Pjongčangu, 23. po vrsti, na katerih bo imela tudi močna slovenska odprava nekaj zelo vročih želez v ognju. Med njimi pa žal ne bo mariborske alpske smučarke Ilke Štuhec, lanske smukaške svetovne prvakinje iz St. Moritza in dobitnice dveh malih kristalnih globusov v minuli sezoni svetovnega pokala, ki si je tik pred začet

Sorodno



































Oglasi Omenjeni Ilka Štuhec

Maribor

Olimpijske igre Najbolj brano Osebe dneva Peter Prevc

Franci Petek

France Prešeren

Goran Janus

Jernej Damjan