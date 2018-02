FOTO: Tako je seksapilna Nina uživala v toplih krajih 24ur.com Mlada in zelo uspešna pevka Nina Donelli se je na zaslužen dopust odpravila v New York, nato pa še v Dominikansko republiko. Po več kot 50 koncertih v letu 2017 si je talentirana dvajsetletnica dopust več kot zaslužila.

Sorodno Oglasi Omenjeni Kurentovanje

New York Najbolj brano Osebe dneva Peter Prevc

France Prešeren

Miro Cerar

Jernej Damjan

Anže Kopitar