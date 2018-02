Sveže obnovljen dom 7 čaka na študente Dostop.si Študentski domovi Univerze v Mariboru so uradno otvorili obnovljen študentski dom 7. Sprejel bo 255 stanovalcev v 127 enoposteljnih in 64 dvoposteljnih sobah, uredili pa so tudi apartma za 2 študenta invalida.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Peter Prevc

France Prešeren

Miro Cerar

Jernej Damjan

Anže Kopitar