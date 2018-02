Informativni dnevi napolnili fakultete in srednje šole SiOL.net Bodoči študenti in dijaki so množično izkoristili današnje informativne dneve na fakultetah in srednjih šolah. Zanimale so jih predvsem praktične podrobnosti želenega nadaljnjega šolanja, med drugim pa so lahko slišali tudi izkušnje že študirajočih in se seznanili z možnostmi zaposlitve po zaključku študija.

Sorodno Oglasi Omenjeni Maribor

Slovenske železnice Najbolj brano Osebe dneva Vesna Fabjan

France Prešeren

Franci Petek

Goran Dragić

Jakov Fak