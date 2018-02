Pjongčang - Skakalke bodo imele na olimpijskih igrah zgolj eno tekmo. Kljub temu, da so v svetovnem pokalu ekipne tekme že preizkusili, pa jih v koledarju tekmovanj na OI še ni. Vseeno pa bo Slovenija imela lepe možnosti za dobro uvrstitev, sploh če gre soditi po nedavnih uspehih na mladinskem svetovnem prvenstvu. Nika Križnar in Ema Klinec sta tam osvojili zlato in srebro, za obe pa bo to prvi