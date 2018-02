Barcelona petič zaporedoma v finalu španskega pokala Politikis V finalu španskega pokala se bosta pomerila Sevilla in Barcelona. Andaluzijci so v polfinalu izločili Leganes, krvnika Real Madrida v četrtfinalu, Katalonci pa so bili boljši od Valencie. Finale na zdaj še neznani lokaciji bo 21. ali 22. aprila. Sevilla je klub iz predmestja Madrida izločila s skupnim izidom 3:1, Barcelona, ki je prvo tekmo […]

Sorodno



Oglasi Omenjeni Hrvaška

Real Madrid C.F.

Španija Najbolj brano Osebe dneva Vesna Fabjan

France Prešeren

Franci Petek

Goran Dragić

Jakov Fak