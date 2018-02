Vremenska napoved Radio KAOS Danes bo pretežno oblačno, na jugozahodu bo občasno tudi več sonca. V severozahodni Sloveniji bodo občasno rahle padavine. Količina padavin bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 3, na Primorskem do 10 °C. Jutri bo v zahodni Sloveniji in v gorah pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Drugod bo […]

