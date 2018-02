Zamaskirani roparji v Veliki Pirešici ranili psa in oropali stanovalce Politikis Štirje zamaskirani neznanci so v sredo nekaj po 20. uri prišli do stanovanjske hiše v Veliki Pirešici na območju občine Žalec. Ko jim je lastnica odprla, so nasilno vstopili v hišo, ranili psa in z orožjem zagrozili stanovalcem ter zahtevali denar. Ko so dobili denar in zlatnino, so pobegnili, so danes sporočili iz Policijske uprave […]

