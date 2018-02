UKC Ljubljana dosegel znižanje cen za žilne opornice Dnevnik Na javnem razpisu za žilne opornice oz. stente, ki so ga novembra ponovili zaradi previsokih cen ponudnikov, je Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana dosegel ponovno znižanje cen. Ponujene cene ponudnikov so nižje kot na državnem razpisu in...

Sorodno



Oglasi Omenjeni Klinični center

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Branimir Štrukelj

Peter Prevc

Jernej Damjan

Miro Cerar