V Mehiki prijeli vodjo Los Zetas, za katerega v ZDA ponujajo pet milijonov dolarjev nagrade Dnevnik Mehiški vojaki so v četrtek v Ciudad de Mexicu prijeli enega najpomembnejših vodij mamilarskih kartelov v Mehiki Joseja Mario Guizarja Valencio, so danes poročali lokalni mediji. Vodjo kartela Los Zetas iščejo tudi ZDA, ki so zanj ponudile nagrado v...

