Je to sploh mogoče? UKC Ljubljana bo kupil žilne opornice po znižani ceni! Reporter Na javnem razpisu za žilne opornice oz. stente, ki so ga novembra ponovili zaradi previsokih cen ponudnikov, je Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana dosegel ponovno znižanje cen. Ponujene cene ponudnikov so nižje kot na državnem razpisu in nižje

Sorodno





Oglasi