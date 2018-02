V Mehiki aretirali šefa mamilarskega kartela Los Zetas Politikis Mehiški vojaki so v četrtek v Ciudad de Mexicu prijeli enega najpomembnejših vodij mamilarskih kartelov v Mehiki Joseja Mario Guizarja Valencio, so danes poročali lokalni mediji. Vodjo kartela Los Zetas iščejo tudi ZDA, ki so zanj ponudile nagrado v višini pet milijonov ameriških dolarjev. Guizarja Valencio so aretirali v soseski Ciudad de Mexica La Roma, […]

