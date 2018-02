VIDEO: Na 68. San Remu zmagala družbena angažiranost 24ur.com Na priljubljenem italijanskem že 68. popevkarskem festivalu San Remo sta zmagala Ermal Meta in Fabrizio Moro z družbeno angažirano pesmijo Non mi avete fatto niente. Videospot za skladbo prikazuje grozote vojn, begunstva in nakazuje, da je rešitev v ljubezni.

