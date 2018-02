Bohinj med najboljšimi evropskimi destinacijami Dnevnik Organizacija European Best Destinations iz Bruslja je Bohinj uvrstila med 10 najboljših destinacij stare celine za leto 2018. Opisuje ga kot destinacijo trajnostnega turizma in izpostavlja »tišino narave in vedno spreminjajočo se pokrajino«.

