Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so ob 11.51 zabeležili potres magnitude 2,0 v bližini Žužemberka. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Žužemberka in Trebnjega z okolico. Urad za seizmologijo Agencije RS za okolje ocenjuje, da intenziteta potresa ni presegla tretje stopnje po evropski potresni lestvici. preberite več » ...