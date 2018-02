Na Mednarodni vesoljski postaji prvič igrali “breztežnostni” badminton Politikis Ruski kozmonavti ter ameriški in japonski astronavti so na Mednarodni vesoljski postaji izvedli prvo tekmovanje v badmintonu. Po navedbah ruske vesoljske agencije so igrali v moških dvojicah, a zaradi breztežnostnega prostora po posebnih vesoljskih pravilih. V prvi igri sta Rusa Aleksander Misurkin in Anton Škaplerov igrala proti Marku Vandeu Heiu iz ZDA in Japoncu Norišigeju […]

Sorodno



Oglasi Omenjeni ZDA Najbolj brano Osebe dneva Dragan Gajić

Uroš Zorman

Miro Cerar

Jakov Fak

Matjaž Mlakar