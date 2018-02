Slovenska podjetja spet tarče goljufov, ki pa so tokrat ostali praznih rok 24ur.com Gorenjski policisti so bili obveščeni o treh poskusih spletne prevare. Prevaranti so zlorabili elektronsko komunikacijo slovenskih podjetij in od finančnikov v podjetjih zahtevali prenakazilo večje vsote denarja na račun v tujini. K sreči so se zaposleni z odgovornimi prej posvetovali o zahtevku in tako preprečili oškodovanje.

