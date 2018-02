V Pomurju aretirali žensko, ki je v Avstriji ukradla 40 tisoč evrov SiOL.net Pomurski policisti so sporočili, da so na podlagi obvestila avstrijskih varnostnih organov aretirali žensko, ki je v Avstriji ukradla 40 tisoč evrov. Osumljenko za tatvino so slovenski policisti v spremstvu hrvaškega državljana ustavili in pridržali na mejnem prehodu Petišovci.

