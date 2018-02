S torkom pocenitev bencina in dizla Delo Ljubljana – Ceni reguliranih pogonskih goriv, neosvinčenega 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva, se bosta opolnoči spremenili. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 1,5 centa na 1,30 evra, dizla pa za 1,7 centa na 1,24 evra, je ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo na spletnih straneh. Naftni trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja ter 95-oktanskeg

