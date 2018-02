Direktni vlak iz Ljubljane v Trst in Benetke predvidoma septembra SiOL.net Direktna potniška železniška povezava iz Ljubljane v Trst in Benetke bo predvidoma zaživela s septembrom, so povedali na Slovenskih železnicah (SŽ). Italijanski državni prevoznik Trenitalia bo na relaciji vozil dvakrat na dan, potnikom pa bi lahko bilo na voljo tudi novo postajališče ob tržaškem letališču v Ronkah.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Italija

Ljubljana

Slovenske železnice Najbolj brano Osebe dneva Katja Višnar

Alenka Čebašek

Boštjan Kline

Vesna Fabjan

Miro Cerar