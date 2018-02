Prek eDavkov še možnost oddaje vlog za vzdrževane družinske člane Svet kapitala Tisti, ki do 5. februarja na finančno upravo (Furs) niso oddali vlog za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane, to lahko prek Fursovega informacijskega sistema eDavki storijo še do 20. februarja. Ob tem na Fursu zavezance, ki še niso registrirani v sistem eDavki, pozivajo, naj to storijo čim prej.

