Kekec in stroji konzervnega obrata nekdanje Pomurke dokončno last družbe Osem Dnevnik Družba Osem iz Murske Sobote je po večletnih zapletih in sodnih sporih postala popolna lastnica blagovne znamke paštete Kekec. Od stečajne upraviteljice Pomurke Alenke Gril pa je za 480.000 evrov kupila tudi strojno opremo obrata za izdelavo...

