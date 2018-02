Noriaki Kasai pravi, da bo skakal do 53. leta Delo Pjongčang – Skakalni superveteran Noriaki Kasai bi lahko bil oče večini skakalcev, s katerimi se meri na tokratnih olimpijskih igrah v Pjongčangu. Vendar pa 45-letni skakalec pravi, da namerava nastopati vse do leta 2026, ko bodo zimske igre v Saporu. Takrat bo imel že polnih 53 let, tekmoval pa bi že na svojih desetih igrah (če predpostavljamo, da bo v ekipi tudi čez štiri leta v Pekingu). »Moj

Sorodno

Oglasi Omenjeni Olimpijske igre Najbolj brano Osebe dneva Anže Kopitar

Branimir Štrukelj

Marcel Rodman

Jan Muršak

Blaž Gregorc