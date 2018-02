Svojci pogrešajo Marjana Kuzmo iz Gančanov Dnevnik Svojci pogrešajo 58-letnega Marjana Kuzmo iz Gančanov v občini Beltinci. Visok je od 175 do 180 centimetrov in je bil oblečen v temna oblačila. Policisti pozivajo vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o pogrešanem, naj to sporočijo na interventno...

