NHL: Nazem Kadri blestel ob zmagi Toronta Dnevnik V ligi NHL so bile v noči na četrtek na sporedu tri tekme. Toronto Maple Leafs so s 6:3 premagali Columbus Blue Jackets, Vancouver Canucks so s 3:4 izgubili proti Florida Panthers, Colorado Avalanche pa so z 2:0 ugnali Montreal Canadiens.

