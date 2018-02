Francoski znanstveniki so povezali zelo predelano industrijsko hrano z rakom. Študija, ki so jo opravili na 105.000 ljudeh, je pokazala, da so imeli tisti, ki so jedli tovrstno hrano, večje možnosti, da so zboleli za rakavim obolenjem. Opozorili so sicer, da študija ni povsem celovita, a da je jasno, kako pomembna je zdrava prehrana.