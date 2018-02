Z bombo nad šolarje Dnevnik Newyorška policija je aretirala nekdanjega učitelja in njegovega brata Christiana in Tylerja Tora, ki sta imela v stanovanju več kot 10 kilogramov eksplozivnega materiala. Policija je našla tudi zvezek, v katerem je opisan načrt, imenovan Operacija...

Sorodno Oglasi Omenjeni New York Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Boris Koprivnikar

Jakov Fak

Maruša Ferk

Tone Peršak