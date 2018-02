Na Bledu bo na turiste in domačine prežal pajek: občina vanj investirala 15.000 evrov 24ur.com Blejski občinski svet je sprejel odlok, s katerim omogoča uvedbo pajka na Bledu. To bo že v letošnjem letu eden izmed ukrepov, ki bo pripomogel k večjemu prometnemu redu v mestu. Kot pojasnjuje direktor blejske občinske uprave Matjaž Berčon, so za novo pridobitev v proračunu rezervirali 15.000 evrov.

