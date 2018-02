Sreča v nesreči: med lahkomiselno igro preskakovanja streh k sreči ni nihče umrl 24ur.com Pohajkovanje skupine 12-letnikov v Šempetru pri Gorici bi se lahko končalo s smrtjo. Za igro so izbrali skakanje s strehe na streho v industrijski coni nekdanjih Vozil. Enemu izmed njih se je vdrla kritina, tako da je padel deset metrov globoko in se huje poškodoval. Glede na to, kam je padel, je imel veliko sreče, da se ni lahkomiselna igra končala tragično.

