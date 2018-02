Vodilni Ribničani do nove zmage Sportal V 16. krogu državnega prvenstva so rokometšai Loke v petek ugnali Trebnje in skočili na drugo mesto, Mariborčani pa so bili boljši od Slovana. V soboto je vodilna Ribnica brez težav zmagala v Šmartnem, Ormož pa je doma premagal novomeško Krko.

