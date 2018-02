S pajkom nad napačno parkiranje na Bledu Dnevnik Napačno parkirani avtomobili na Bledu predvsem na vrhuncu turistične sezone močno ovirajo promet in jezijo domačine in turiste, zato so se na občini odločili, da jih bo odvažal pajek.

