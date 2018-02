Pri nekdanjih ameriških diplomatih na Kubi po napadih z zvokom odkrili možganske poškodbe Politikis Raziskovalci univerze Pensilvanija so pri nekdanjih ameriških diplomatih na Kubi, ki so prijavljali doslej še vedno nepojasnjene napade z zvokom, odkrili možganske poškodbe. Te se zdijo podobne, kot jih nekdo doživi po udarcu, čeprav se to v primeru diplomatov ni zgodilo. ZDA so lani septembra zaradi incidenta izgnale 15 kubanskih diplomatov in skrčile število lastnega […]

