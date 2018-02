Zadnji v polfinale Finska in Rusija Sportal Hokejistkam ZDA in Kanade so se v soboto v polfinalu olimpijskega turnirja pridružile še Rusinje in Finke. V polfinalu se bodo Kanadčanke pomerile z Rusinjami, Američanke pa s Finkami. Za peto mesto se bosta borili Švedska in Japonska, za sedmo pa Švica in združena Koreja.

Sorodno Oglasi