Factorjevca Valenčič in Pesjak dolga leta živela na veliki nogi, jasno, da jima sedaj ne diši zaporn Politikis Prva pravnomočno obsojena bankirja v Sloveniji, nekdanja vodilna v Factor banki, si ne želita na prestajanje dosojene zaporne kazni. Medtem ko je sodišče že prejšnji mesec začelo s presojo prošnje obsojenega Dušana Valenčiča za alternativno prestajanje kazni, je za to prejšnji teden zaprosil tudi Boris Pesjak, so za STA pojasnili na sodišču. Ker ljubljansko okrožno […]

Sorodno





Oglasi Omenjeni Factor banka

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Žiga Jeglič

Peter Prevc

Jernej Damjan

Aljaž Bedene