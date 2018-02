Štiri smrtne kazni za moškega, ki je posilil in umoril šestletno deklico Reporter Pakistansko sodišče je včeraj moškemu, ki so ga obsodili posilstva in umora šestletnice, izreklo štiri smrtne kazni. Brutalen umor prejšnji mesec je pretresel državo in sprožil številne proteste. Moški je sicer obtožen še napada na najmanj sedem drugih ot

