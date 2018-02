Quo vadis mladi prevzemniki kmetij? Radio Ognjišče

Na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru se je na pepelnično sredo zgodilo srečanje mladih prevzemnikov kmetij, ki so minula leta uspešno kandidirali na razpisu Programa razvoja podeželja. Dogodek je potekal v organizaciji Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zveze slovenske podeželske mladine in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije....

