Krkaši so se iz Ormoža vrnili praznih rok Dolenjski list Rokometaši Moškega rokometnega kluba Krka so včeraj v 16. krogu NLB Lige gostovali pri ekipi svojega neposrednega tekmeca na lestvici, ekipi Jeruzalem Ormož, z dvorane na Hardeku pa so odšli praznih rok. preberite več »

Oglasi