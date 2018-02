Športna nedelja: na Opčinah padel Jesolo, v Repnu pa Motta Primorski dnevnik Na nogometnih igriščih sta Kras in Vesna doživela nova poraza, zaradi močne burje so prestavili tekme promocijske lige Primorja, Juventine in Sisitane Sesljana

