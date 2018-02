V plazu umrla oče in njegova 11-letna hčerka Delo Lyon, 18. februarja - V francoskih Alpah je snežni plaz danes med smučanjem zasul 43-letnika in njegovo 11-letno hčerko. Oba sta pod ogromno gmoto snega umrla, našli pa so ju popoldne v globeli, obkroženi s pečinami, navedbe reševalcev povzema francoska tiskovna agencija AFP. Dvojica z območja Pariza je smučala na pobočju na območju ledenika Pisaillas v Val d'Iseru, ki je bilo prav zaradi nevarn

