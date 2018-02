Celjski kriminalisti zaradi brutalnih ropov ovadili štiri osebe Dnevnik Celjski kriminalisti so zaradi brutalnih in nasilnih ropov kazensko ovadili štiri osebe, ki so jih v nedeljo privedli k preiskovalnemu sodniku, ta pa je zanje odredil sodno pridržanje. Kot je povedal prvi mož celjskih kriminalistov Damijan Turk, gre...

