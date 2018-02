WHO: V Evropi lani 400 odstotkov več primerov ošpic v primerjavi z 2016 24ur.com Zaradi izbruha ošpic je lani v Evropi življenje izgubilo 35 ljudi. Vsega skupaj so lani sicer zabeležili 21.315 primerov ošpic v primerjavi s 5273 leta 2016, to je skoraj 400 odstotkov več, so danes sporočili s Svetovne zdravstvene organizacije.

