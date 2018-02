Šibek potresni sunek v Vinici pri Črnomlju Dnevnik Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so v Vinici pri Črnomlju ob 17.55 zabeležili šibek potresni sunek. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 85 kilometrov od Ljubljane, potres pa so čutili posamezni prebivalci Vinice pri Črnomlju, so...

