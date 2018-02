Ni kaj, tudi Messi je le iz mesa in krvi Sportal V torek bosta za nogometni spektakel poskrbela Chelsea in Barcelona. Katalonci so v osmini finala lige prvakov izraziti favoriti, prvega zvezdnika Lionela Messija pa čaka nevsakdanji izziv, saj na dozdajšnjih osmih tekmah proti Chelseaju ni zatresel mreže niti enkrat. Jutri se mu obeta nova priložnost.

