Celje - Med 19. in 29. avgustom bo v Celju potekalo rokometno evropsko prvenstvo za igralce do 20 let. Današnji žreb je določil, da bo slovenska reprezentanca v prvem delu v skupini B moči merila z vrstniki iz Srbije, Norveške in Izraela. V skupini A bodo nastopile izbrane vrste Nemčije, Islandije, Švedske in Romunije, v skupini C Hrvaške, Španije, Rusije in Poljske, v skupini D pa Francije, Da