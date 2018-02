Barcelona v poslastici dneva na Otoku, turški prvak pri Bayernu Sportal Danes bosta odigrani prvi tekmi osmine finala lige prvakov v Londonu in Münchnu. Chelsea bo skušala pokvariti načrte Barceloni, Bayern pa bo pričakal Bešiktaš. Prejšnji teden so si prednost pred povratnim srečanjem zagotovili Liverpool, Manchester City, Real Madrid in Tottenham.

