Po prometni nesreči vojaškega terenskega vozila v Zavrču eno osebo odpeljali v bolnišnico Dnevnik V Zavrču je vojaško terensko vozilo danes približno ob 9. uri zapeljalo s ceste in se pri tem prevrnilo na bok. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Ptuj so požarno zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in preprečili iztekanje tekočin....

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Žiga Jeglič

Jan Muršak

Borut Pahor

Jan Urbas

Miro Cerar