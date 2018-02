Je kdo videl 43-letno Rahelo Majcen iz Maribora? Politikis Pogrešajo 43-letno Rahelo Majcen iz Maribora, ki so jo nazadnje videli v ponedeljek ob 7. uri, ko se je s kolesom odpeljala v službo na Teznem v Mariboru. Majcnova je srednje postave, visoka 162 centimetrov, svetle polti, rjavih oči in črnih las, ki segajo do vratu, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Kot so še […]

