Tolminsko festivalsko poletje bo odprl reggae, v ospredju Ziggy Marley Dnevnik Sezono velikih glasbenih festivalov na tolminskem sotočju bo letos odprl festival Overjam, posvečen reggae glasbi. Potekal bo mesec dni prej kot v preteklih letih, in sicer med 10. in 15. julijem. Znani so tudi že prvi nastopajoči, med katerimi...

Sorodno



Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Žiga Jeglič

Jan Muršak

Borut Pahor

Jan Urbas

Miro Cerar